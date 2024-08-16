РФ віддає перевагу просуванню на сході України, попри ситуацію у Курській області, - ISW

Російські сили зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що військове командування продовжує віддавати перевагу просуванню на сході України, попри наступ ЗСУ в Курській області. Перекидання туди значних російських сил не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська "продовжують тактичне оточення" українських військ на південний схід від Покровська, йдеться у звіті.

Кадри з геолокацією, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки. ISW вважає, що окупанти, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.

Протягом останніх кількох тижнів російські сили також продовжували механізовані штурми поблизу Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, як російські сили проводять механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.

Росія почала перекидати певні елементи з України, щоб реагувати на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів, які передислокуються, і звідки вони передислокуються, є вагомим показником того, що російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході Україна, зазначають в ISW.

Інститут не спостерігав у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.