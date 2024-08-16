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В НАТО оценили реакцию России на вторжение в Курскую область

Автор: Вадим Ребрина

Россия продемонстрировала "довольно медленную и рассеянную реакцию" на украинские наступательные действия в Курской области.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

“Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция", - сказал Каволи.

Такая реакция России связана с отсутствием понимания, кто должен отвечать за боевые действия внутри РФ, а также отсутствием свободных войск, которые Россия могла бы задействовать в Курской области. По его словам, Минобороны ответственно за военные действия в Украине, на территории РФ должно отвечать Министерство внутренних дел.

Кроме того, у России нет свободных сил для противостояния украинской операции. "Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - считает Каволи. Оставшиеся в России подразделения - это военные срочной службы.

Он отметил, что власти РФ перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено.

Также отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, стоящим перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.

Институт изучения войны (ISW), сообщил, что Россия начала перебрасывать определенные элементы из Украины. чтобы реагировать на ситуацию в Курской области, но типы подразделений, которые передислоцируются, и откуда они передислоцируются, является весомым показателем того, что российское военное командование все еще придает приоритет текущим наступательным операциям на востоке Украины.

Politico пишет, что в то время как успехи неожиданной Курской операции повысили моральный дух в Украине, российские войска наносят ответный удар , захватывая новые территории Донецкой области.

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