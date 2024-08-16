В НАТО оценили реакцию России на вторжение в Курскую область

“Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция", - сказал Каволи.

Такая реакция России связана с отсутствием понимания, кто должен отвечать за боевые действия внутри РФ, а также отсутствием свободных войск, которые Россия могла бы задействовать в Курской области. По его словам, Минобороны ответственно за военные действия в Украине, на территории РФ должно отвечать Министерство внутренних дел.

Кроме того, у России нет свободных сил для противостояния украинской операции. "Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - считает Каволи. Оставшиеся в России подразделения - это военные срочной службы.

Он отметил, что власти РФ перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено.

Также отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, стоящим перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.