У НАТО оцінили можливість постачання важких танків Україні

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard, Столтенберг сказав: "Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду".

Також, за словами генсека НАТО, війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів, проте до цього моменту пройде чимало часу. І протягом періоду бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю.

При цьому Столтенберг вважає, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Києву.

"Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше", - заявив він.