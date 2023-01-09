У НАТО оцінили можливість постачання важких танків Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генсека в інетрв'ю газеті Svenska Dagbladet.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard, Столтенберг сказав: "Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду".
Також, за словами генсека НАТО, війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів, проте до цього моменту пройде чимало часу. І протягом періоду бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю.
При цьому Столтенберг вважає, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Києву.
"Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше", - заявив він.
Як відомо, українська сторона просить своїх союзників поставити важкі танки Abrams і Leopard. У США вже заявили, що розглядають усі варіанти щодо озброєнь для України, у тому числі й танки Abrams.
Тим часом у Німеччині також не виключають постачання танків Leopard до Києва.
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