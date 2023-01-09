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В НАТО оценили возможность поставок тяжелых танков Украине

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генсека в инетрвью газете Svenska Dagbladet.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Также, по словам генсека НАТО, война в Украине дожна завершиться за столом переговоров, однако до этого момента пройдет еще немало времени. И на протяжении периода боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.

При этом Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву.

"Я вижу необходимость в увеличении амбиций. Мы должны сделать больше", - заявил он.

Как известно, украинская сторона просит у своих союзников поставить тяжелые танки Abrams и Leopard. В США уже заявили, что рассматривают все варианты в вопросе вооружений для Украины, в том числе и танки Abrams.

Тем временем в Германии также не исключают поставку танков Leopard Киеву.

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