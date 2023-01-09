ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танки Leopard для України: у партії Шольця хочуть координації з міжнародними партнерами

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 09 січня 2023 12:48
Танки Leopard для України: у партії Шольця хочуть координації з міжнародними партнерами Фото: танки Leopard для України Німеччина передасть у координації з партнерами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен наголосила на важливості координації з міжнародними партнерами у питанні про постачання танків Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Бо якщо ми діємо в хорошій координації, то ми теж сильні, і це також зміцнює тил України", - сказала Ескен в ефірі ZDF-Morgenmagazin, відповідаючи на питання про постачання основних бойових танків в Україну.

При цьому Ескен відкинула звинувачення у відсутності лідерства у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder.

Віце-президенти німецького Бундестагу виступили за постачання німецьких основних бойових танків Leopard після обіцянки Німеччини поставити Україні бойові машини піхоти Marder.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек 8 січня заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки українських військових сил у майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії