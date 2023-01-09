Танки Leopard для України: у партії Шольця хочуть координації з міжнародними партнерами

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен наголосила на важливості координації з міжнародними партнерами у питанні про постачання танків Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Бо якщо ми діємо в хорошій координації, то ми теж сильні, і це також зміцнює тил України", - сказала Ескен в ефірі ZDF-Morgenmagazin, відповідаючи на питання про постачання основних бойових танків в Україну.

При цьому Ескен відкинула звинувачення у відсутності лідерства у Німеччині.