В НАТО оцінили масштаб нового наступу російських військ в Україні

"Ми вже бачимо нові наступи російських військ, особливо в районі Бахмута, де йдуть запеклі бої та великі втрати", - сказав він у відповідь на питання щодо масштабів нового російського наступу.

Столтенберг зазначив, Росія кидає війська проти українських ліній оборони, "яких не бачили з часів Першої світової війни".

"Ми бачимо, що Росія постійно готується до ще більшої війни, нових наступальних операцій - мобілізує більше військ, набуває більше зброї, збільшує його виробництво. Ми також бачимо, як вона зміцнює зв'язки з іншими авторитарними режимами, такими як Іран та Північна Корея. Наша мета забезпечити Україні сили та міць, необхідні для того, щоб перемогти та відкинути російських загарбників", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, за даними ГУР МО, нові наступальні дії окупаційних військ тривають ще з початку лютого, війська РФ активізувалися на 4-5 напрямках.

При цьому найскладнішою ситуація залишається навколо Бахмута, куди противник кинув найпідготовленіші штурмові загони і намагається здобути успіхи перевагою в кількості сил.

Додамо, як заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, навесні армія РФ може розпочати більш масштабні наступальні дії, використовуючи більше озброєння та техніки.

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