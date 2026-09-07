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НАТО получило список приоритетов Украины по ПВО и ПРО перед "Рамштайном"

12:52 07.09.2026 Пн
2 мин
Киев рассказал союзникам, к чему нужно готовиться этой зимой
aimg Анастасия Никончук
НАТО получило список приоритетов Украины по ПВО и ПРО перед "Рамштайном" Иллюстративное фото: ВСУ (GettyImages)
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Украина передала союзникам актуальный перечень потребностей в противовоздушной и противоракетной обороне накануне очередного заседания в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло внеочередное заседание Совета Украина–НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Во время встречи украинская сторона представила союзникам оценку актуальных воздушных угроз и обозначила первоочередные потребности для усиления ПВО и ПРО.

Заместитель министра обороны Сергей Боев призвал партнеров не откладывать поставки необходимого вооружения.

"Своевременность сейчас важнее объемов. Дроны и средства ПВО определят ход этой зимы", – подчеркнул он.

Перед "Рамштайном"

Украина рассчитывает на ускорение предоставления дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Этот вопрос станет одним из центральных на ближайшем заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 8 сентября.

В Киеве подчеркивают необходимость учитывать не только общий объем помощи, но и сроки ее поступления.

Именно поэтому украинская сторона заранее передала союзникам конкретный перечень актуальных потребностей, чтобы партнеры могли подготовиться к обсуждению дальнейшей поддержки.

Напоминаем, что министр обороны Украины Евгений Хмара отметил, что Киев и НАТО согласовали основные направления дальнейшей работы накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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