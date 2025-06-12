НАТО отримає потужний інструмент спостереження за російськими військами

Вандьє повідомив, що новий інструмент уперше дасть змогу альянсу спостерігати за "величезними територіями", що дасть йому змогу спостерігати за маневрами, пересуваннями військ і бойовими діями.

"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні", - сказав Вандьє, підкресливши важливість заспокоєння країн на східному фланзі альянсу. "Ми зможемо сказати їм: ми спостерігаємо", - додав він.

Нова технологія

НАТО повідомила, що обрало американського постачальника супутникових знімків Planet Labs для нової ініціативи під назвою Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Її мета - дуже часте сканування областей земної кулі протягом усього року, водночас ШІ допомагає відзначати будь-які зміни та видавати попередження.

За словами представника НАТО, який побажав залишитися неназваним, ця технологія може також використовуватися для моніторингу Арктики, яка набуває дедалі більшого значення для НАТО у зв'язку зі зростанням амбіцій Росії та Китаю в цьому регіоні.

Плани НАТО

НАТО розпочала розробку системи космічного спостереження після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. За словами представника альянсу, SINBAD - це пілотний проєкт, що запускається напередодні масштабнішого розгортання системи космічного спостереження НАТО, запланованого на січень 2026 року.

Космічне спостереження є однією з ключових галузей, в яких НАТО значною мірою покладається на можливості США. Інші члени альянсу намагаються збалансувати свою залежність від США після того, як президент Дональд Трамп відвернувся від Європи, зосередившись на загрозах з Азії.

Минулого тижня міністри оборони країн НАТО схвалили одне з найамбітніших зобов'язань зі збільшення запасів зброї з часів Холодної війни в рамках зусиль Європи і Канади з переозброєння і вжиття більшої частини заходів щодо забезпечення власної оборони від США.