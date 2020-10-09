У НАТО отреагировали на вывод всех американских войск из Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выводе всех американских войск из Афганистана к Рождеству. Вопрос о выводе военных из страны будет приниматься совместно всеми участниками операции в Афганистане.

Об этом пишет "Голос Америки".

Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос о том, был ли согласован план вывода американских войск с союзниками, вместо этого напомнил, что причиной, по которой войска НАТО оказались в Афганистане, стало нападение на Соединенные Штаты.

Генсек НАТО подчеркнул, что в интересах всеобщей безопасности нельзя допускать, чтобы Афганистан вновь стал платформой для террористов.

Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает мирный процесс и приветствует переговоры между официальным Кабулом и талибами.

Напомним, Трамп заявлял о планах по сокращению количества американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

Ранее в Германии заявили, что США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка".