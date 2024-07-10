В НАТО остаточно вирішили пообіцяти Україні "незворотній шлях" до членства, - ЗМІ

Саміт НАТО

Нагадаємо, що цього тижня в Вашингтоні проходить саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України в Альянсі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна розуміє, що не отримає запрошення до Альянсу під час саміту, але очікує побачити "щось схоже на запрошення".

Водночас польський президент Анджей Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті.

Тим часом, за даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.