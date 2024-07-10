ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В НАТО остаточно вирішили пообіцяти Україні "незворотній шлях" до членства, - ЗМІ

Україна, Середа 10 липня 2024 22:04
UA EN RU
В НАТО остаточно вирішили пообіцяти Україні "незворотній шлях" до членства, - ЗМІ Фото: НАТО визнало, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Країни НАТО визнали, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства в Альянсі. І це формулювання увійшло в остаточний проект спільної заяви Вашингтонського саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як розповідає The Guardian, за даними анонімних джерел AFP, у підсумковій декларації саміту НАТО країни погодяться підтримати Україну на "її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

Видання зазначило, що декларація також повторить попередні формулювання про те, що Україна отримає офіційне запрошення до членства, "коли союзники погодяться й умови будуть виконані".

Саміт НАТО

Нагадаємо, що цього тижня в Вашингтоні проходить саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України в Альянсі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна розуміє, що не отримає запрошення до Альянсу під час саміту, але очікує побачити "щось схоже на запрошення".

Водночас польський президент Анджей Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті.

Тим часом, за даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні