В НАТО окончательно решили пообещать Украине "необратимый путь" к членству, - СМИ

Страны НАТО признали, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в Альянсе. И эта формулировка вошла в окончательный проект совместного заявления Вашингтонского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отметило, что декларация также повторит предварительные формулировки о том, что Украина получит официальное приглашение к членству , "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Как рассказывает The Guardian, по данным анонимных источников AFP, в итоговой декларации саммита НАТО страны согласятся поддержать Украину на "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Саммит НАТО

Напомним, что на этой неделе в Вашингтоне проходит саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов является членство Украины в Альянсе.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина понимает, что не получит приглашение в Альянс во время саммита, но ожидает увидеть "нечто похожее на приглашение".

В то же время, польский президент Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите.

Между тем, по данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, на саммите Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

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