В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия в Европе

Доклад комитета Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса ошибочно раскрыл места размещения американского ядерного оружия в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Post.

Издание пишет, что в докладе под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" содержится упоминание о местоположении примерно 150 единиц американского ядерного оружия, хранящегося в Европе.

Согласно копии документа, опубликованной во вторник бельгийской газетой De Morgen, "эти бомбы хранятся в шести американских и европейских базах - Кляйне Брогеле в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкеле в Нидерландах и Инджирлик в Турции."

Отметим, что ряд европейских изданий расценили этот доклад как подтверждение известной тайны.

"Наконец, черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие", - сообщила De Morgen.

"НАТО раскрывает плохо защищенную тайну Нидерландов", - заявил голландский телеканал RTL News.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что усилия по ядерному разоружению и дальнейшему нераспространению ядерного оружия находятся в кризисе. По мнению Мааса, без этого договора у многих государств уже сегодня было бы ядерное оружие, однако нынешнее состояние договора немецкий политик характеризует как критическое.