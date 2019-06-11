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Глава МИД Германии заявил о кризисе в ядерном разоружении

Новости » Политика    11.06.2019 - 22:16
Глава МИД Германии заявил о кризисе в ядерном разоружении
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Усилия по ядерному разоружению находятся в кризисе, заявил Маас

Усилия по ядерному разоружению и дальнейшему нераспространению ядерного оружия находятся в кризисе. Такое мнение высказал 11 июня в Стокгольме глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии встречи на уровне глав МИД, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Надо что-то противопоставить негативному тренду", - заявил Маас.

Во встрече принимают участие, помимо немецкого министра, главы МИД 16 стран, представляющие Южную и Северную Америку, Африку, Европу и Азию. Ни одна из стран, чьи представители участвуют во встрече, не владеет ядерным оружием.

"Хорошо, что сегодня в Стокгольме собираются представители многих стран, желая сохранить и укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Маас.

По мнению Мааса, без этого договора у многих государств уже сегодня было бы ядерное оружие, однако нынешнее состояние договора немецкий политик характеризует как критическое.

"Государства, обладающие ядерным оружием, должны лучше осознавать свою ответственность за дальнейшие шаги по разоружению. В то же время мы должны не допустить того, чтобы другие страны получили доступ к ядерному оружию", - глава МИД Германии.

Напомним, в Разведывательном управлении министерства обороны США заподозрили Российскую Федерацию в проведении низкоуровневых ядерных испытаниях, что противоречит международной ядерной сделке. 

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Новости Украины Германияядерное оружиеХайко Маас
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