У НАТО помилково розкрили місця розміщення ядерної зброї в Європі

Доповідь комітету Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу помилково розкрила місця розміщення американської ядерної зброї в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

Видання пише, що у доповіді під назвою "Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями і ядерні сили союзників" міститься згадка про місце розташування приблизно 150 одиниць американської ядерної зброї, що зберігаються в Європі.

Згідно копії документа, опублікованої у вівторок бельгійською газетою De Morgen, "ці бомби зберігаються в шести американських і європейських базах - Кляйне Брогеле в Бельгії, Бюхель в Німеччині, Авіано і Геді-Торре в Італії, Волкеле в Нідерландах і Інджирлік в Туреччині."

Зазначимо, що ряд європейських видань розцінили цю доповідь як підтвердження відомої таємниці.

"Нарешті, чорним по білому: в Бельгії є американська ядерна зброя", - повідомила De Morgen.

"НАТО розкриває найгірш захищену таємницю Нідерландів", - заявив голландський телеканал RTL News.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що зусилля щодо ядерного роззброєння і подальшого нерозповсюдження ядерної зброї знаходяться в кризі. На думку Маасу, без цього договору у багатьох держав вже сьогодні було б ядерну зброю, однак нинішній стан договору німецький політик характеризує як критичний.