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НАТО официально признало Россию угрозой для себя

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса. Это указано в новой стратегической концепции, которую сегодня приняли в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую стратегию НАТО.

Этот документ заключен до 2030 года.

"Российская Федерация является наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в стратегии.

Что это значит

Таким образом, в предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но на этот раз эту формулировку отменили.

Теперь Россия - это угроза не только для Украины, а отныне и для стран Североатлантического альянса.

Отмечается, что НАТО будет реагировать на враждебные действия России, усиливая оборону всех союзников.

При этом в стратегии также указано, что Китай бросает вызов интересам блока, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что страны НАТО признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, и это будет закреплено в новой стратегической концепции.

Добавим, после чего стало известно, что НАТО почти в 10 раз увеличит количество сил повышенной готовности из-за угрозы России.

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