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НАТО в очередной раз попытается договориться с Россией относительно вопроса Украины

НовостиПолитика    29.05.2018 - 18:18
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

ПА НАТО поднимет вопрос о ситуации в Украине и агрессии со стороны России

Украинский вопрос станет первоочередным на заседании Совета Россия - НАТО, которое состоится 31 мая 2018 года. НАТО в очередной раз попытается договориться с Россией относительно вопроса Украины, сообщил в эфире 112.ua глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"31 мая состоится заседание Совета Россия - НАТО, на котором Альянс в очередной раз попробует с Россией все же договориться о какие-то минимальные возможности. Первый вопрос этого заседания будет рассмотрение ситуации в и вокруг Украины. Это обязательное условие НАТО, России это не нравится. На встрече, которая состоялась вчера, мы пытались понять, что необходимо от Украины, чтобы Альянс обсудил украинский вопрос с Россией на заседании Совета Россия - НАТО", - сказал Пристайко.

Он также напомнил, что заседание Парламентской ассамблеи НАТО напрямую не влияет на решения глав государств, которые в июле этого года на саммите в Брюсселе будут принимать решение относительно будущей евроатлантической интеграции Украины.

"ПА НАТО - это добровольное объединение депутатов национальных парламентов, которые выступают за евроатлантическое единство. Это не лидеры, которые в июле будут принимать решение относительно будущей евроатлантической интеграции Украины. Вместе с тем, это те самые депутаты, которые сидят в своих национальных парламентах и принимают соответствующие решения", - отметил Пристайко.

Напомним, недавно члены Парламентской ассамблеи НАТО призвали лидеров Альянса продемонстрировать на саммите в июле единство и надежность организации в противостоянии угрозам, связаным с Россией и терроризмом.

Добавим, что Польша надеется во время июльского саммита НАТО принять решение о расширении сотрудничества с Украиной.

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Теги публикации: НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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