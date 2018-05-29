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ПА НАТО закликала лідерів альянсу згуртуватися в протистоянні Росії і тероризму

НовиниПолітика    29.05.2018 - 06:39
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

У підсумковій заяві також міститься заклик підтримати сподівання Грузії та України на вступ до НАТО

Члени Парламентської асамблеї НАТО закликали лідерів альянсу продемонструвати на саміті в липні єдність і надійність організації у протистоянні загрозам, пов'язаним з Росією і тероризмом. Про це йдеться в підсумковій заяві весняної сесії ПА НАТО, що завершилася 28 травня у Варшаві.

"Нічого нового в тому, що є розбіжності. Сила НАТО полягає в тому, щоб впоратися з цими розбіжностями, не послабивши основну відповідальність НАТО. Ми єдині навколо нашого основного завдання захищати один одного", - наводяться в заяві слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Члени ПА НАТО закликали лідерів альянсу протистояти політиці Росії, спрямованій на дестабілізацію в країнах-союзниках і сусідах організації, водночас визнавши необхідність "конструктивного діалогу" з Москвою.

У заяві парламентаріїв також міститься заклик надати Боснії і Герцеговині план реформ з підготовки її до членства в НАТО і підтримати сподівання Грузії та України на вступ до альянсу.

Нагадаємо, Польща сподівається, що під час липневого саміту НАТО буде ухвалене рішення про розширення співпраці з Україною.

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Теги публікації: Російська Федерація, заявление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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