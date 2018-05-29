ПА НАТО порушить питання ситуації в Україні та агресії з боку Росії

Українське питання стане першочерговим на засіданні Ради Росія - НАТО, яка відбудеться 31 травня 2018 року. НАТО вчергове спробує домовитися із Росією щодо питання України, повідомив в ефірі 112.ua голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.

"31 травня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, на якому Альянс вчергове спробує із Росією все ж таки домовитися про якісь мінімальні можливості. Перше питання цього засідання буде розгляд ситуації в і навколо України. Це обов’язкова умова Альянсу, Росії це не подобається. На зустрічі, яка відбулася вчора, ми саме намагалися зрозуміти, що необхідно від України, щоб Альянс обговорив українське питання з Росією на засіданні Ради Росія - НАТО", - сказав Пристайко.

Він також нагадав, що засідання Парламентської асамблеї НАТО напряму не впливає на рішення глав держав, котрі в липні цього року на саміті в Брюсселі будуть приймати рішення щодо майбутньої євроатлантичної інтеграції України.

"ПА НАТО - це добровільне об’єднання депутатів національних парламентів, які виступають за євроатлантичну єдність. Це не лідери, які в липні будуть приймати рішення щодо майбутньої євроатлантичної інтеграції України. Разом із тим, це ті самі депутати, котрі сидять у своїх національних парламентах і приймають відповідні рішення", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, нещодавно члени Парламентської асамблеї НАТО закликали лідерів Альянсу продемонструвати на саміті в липні єдність і надійність організації у протистоянні загрозам, пов'язаним з Росією і тероризмом.

Додамо, що Польща сподівається під час липневого саміту НАТО ухвалити рішення про розширення співпраці з Україною.