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Нейтральная Швейцария сближается с НАТО из-за вторжения России в Украину, - Reuters

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Швейцария, Воскресенье 15 мая 2022 13:20
Нейтральная Швейцария сближается с НАТО из-за вторжения России в Украину, - Reuters Фото: Швейцария сближается с НАТО после вторжения России в Украину (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Нейтральный статус Швейцарии столкнется с самым большим испытанием за последние десятилетия. Министерство обороны страны предлагает сблизиться с западными военными державами в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Минобороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО, сообщил агентству Reuters глава отдела политики безопасности министерства обороны Швейцарии Паэлви Пулли.

"В конечном итоге возможны изменения в интерпретации нейтралитета", - сказал Пулли в интервью на прошлой неделе. По словам Пулли, нейтралитет, который удерживал Швейцарию от участия в обеих мировых войнах в 20-м веке, не был самоцелью, а был направлен на повышение безопасности Швейцарии.

По ее словам, другие варианты включают регулярные встречи на высоком уровне между командующими и политиками Швейцарии и НАТО.

Идея полноправного членства в НАТО обсуждалась, но поскольку Швеция и Финляндия - страны, которые также имеют историю нейтралитета - находятся на грани присоединения, но Пулли сказал, что отчет вряд ли рекомендует Швейцарии сделать этот шаг.

Такое сближение с альянсом означало бы отход от тщательно взращиваемой традиции не принимать чью-либо сторону, которая, по словам ее сторонников, помогла Швейцарии мирно процветать и сохранить особую роль посредника, в том числе во время противостояния Запада с Советским Союзом.

Отчет должен быть завершен к концу сентября, после чего он будет передан на рассмотрение кабинета министров Швейцарии.

Во время поездки в Вашингтон на этой неделе министр обороны Виола Амхерд заявила, что Швейцарии следует более тесно сотрудничать с возглавляемым США военным альянсом, но не присоединяться к нему.

Напомним, Швейцария отменила нейтралитет из-за вторжения России в Украину. Власти страны приняли решение поддержать санкции Европейского союза в отношении России.

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