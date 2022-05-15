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НАТО може оголосити Росію прямою загрозою, - Bloomberg

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Брюссель, Неділя 15 травня 2022 15:37
НАТО може оголосити Росію прямою загрозою, - Bloomberg Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Країни-учасниці НАТО можуть оголосити Росію прямою загрозою і закріпити цей статус в новому стратегічному документі. Очікується, що він буде прийнятий вже в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, в підготовлюваному стратегічному документі Росію оголосять, як пряму загрозу, і розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі для агресії.

За словами обізнаного чиновника, союзники можуть зберегти можливість відновлення відносин, якщо поведінка Москви зміниться.

Як зазначає Bloomberg, в документі "Стратегічна концепція" викладені пріоритети альянсу на найближчі роки, і він має бути доопрацьований на саміті НАТО в Мадриді в кінці червня. У попередній версії, опублікованій в 2010 році, Росія згадувалася як партнер.

Нагадаємо, раніше фінський прем'єр Санна Марін, коментуючи заяву про намір вступити до НАТО, зазначила, що це рішення стало вимушеною відповіддю на вторгнення Росії в Україну. За її словами, фіни сумніваються в мирному майбутньому поруч з Росією.

Через нинішню війну навіть нейтральна Швейцарія почала процес зближення з НАТО.

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