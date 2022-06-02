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НАТО объявит Россию главной угрозой альянсу

Фото: НАТО назовет Россию главной угрозой альянсу  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны-члены НАТО на саммите в Мадриде в конце июня утвердят новую Стратегическую концепцию Альянса, которая не менялась с 2010 года. Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что главной угрозой будет названа Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

"Россия появится в Стратегической концепции в качестве первостепенной угрозы Альянсу", - сказала она.

По ее словам, поддержка Украины станет главной темой саммита, в котором примет участие президент Джо Байден.

После вторжения России в Украину в Мадриде будут обсуждаться военные вопросы. Союзники, включая Соединенные Штаты, направили тысячи военнослужащих в прифронтовые государства альянса, чтобы сдерживать Путина. Количество боевых групп НАТО в этих государствах увеличилось с четырех до восьми. Байден пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО.

Еще одним ответом на российское вторжение являются заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. По словам Смита, две страны, давние партнеры по НАТО, обладают военным потенциалом, который органично вписался бы в альянс. "Мы надеемся, что эти две страны присоединятся к нам в Мадриде в качестве приглашенных", - сказала она.

Напомним, 42% украинцев считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и др. Но в то же время 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украине и поэтому отказываться от этого нельзя.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Сценарии войны. "Как далеко может зайти российская армия в Украине".

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НАТО