ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вступление в НАТО или гарантии от США и Британии: украинцы назвали условия безопасности

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 10:42
Вступление в НАТО или гарантии от США и Британии: украинцы назвали условия безопасности Фото: около 80% украинцев поддерживают вступление в НАТО или гарантии безопасности от США и Британии (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

В середине мая 42% украинцев считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и др. Но в то же время 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украине и поэтому отказываться от этого нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

При этом, 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.

Вступление в НАТО или гарантии от США и Британии: украинцы назвали условия безопасности

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 13-18 мая 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в марте поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании до 85%. В марте поддержка такого союза была выше, чем поддержка интеграция Украины с НАТО (72%).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины