НАТО оголосить Росію головною загрозою альянсу

"Росія з'явиться в Стратегічній концепції в якості першорядної загрози альянсу", - сказала вона.

За її словами, підтримка України стане головною темою саміту, в якому візьме участь президент Джо Байден.

Після вторгнення Росії в Україну в Мадриді будуть обговорюватися військові питання. Союзники, включаючи Сполучені Штати, направили тисячі військовослужбовців в прифронтові держави Альянсу, щоб стримувати Путіна. Кількість бойових груп НАТО в цих державах збільшилася з чотирьох до восьми. Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО.

Ще однією відповіддю на російське вторгнення є заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу. За словами Сміта, дві країни, давні партнери по НАТО, володіють військовим потенціалом, який органічно вписався б в альянс. "Ми сподіваємося, що ці дві країни приєднаються до нас в Мадриді в якості запрошених", - сказала вона.