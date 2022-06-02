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НАТО оголосить Росію головною загрозою альянсу

Фото: НАТО назве Росію головною загрозою альянсу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни-члени НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня затвердять нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка не змінювалася з 2010 року. Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що головною загрозою буде названа Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.

"Росія з'явиться в Стратегічній концепції в якості першорядної загрози альянсу", - сказала вона.

За її словами, підтримка України стане головною темою саміту, в якому візьме участь президент Джо Байден.

Після вторгнення Росії в Україну в Мадриді будуть обговорюватися військові питання. Союзники, включаючи Сполучені Штати, направили тисячі військовослужбовців в прифронтові держави Альянсу, щоб стримувати Путіна. Кількість бойових груп НАТО в цих державах збільшилася з чотирьох до восьми. Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО.

Ще однією відповіддю на російське вторгнення є заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу. За словами Сміта, дві країни, давні партнери по НАТО, володіють військовим потенціалом, який органічно вписався б в альянс. "Ми сподіваємося, що ці дві країни приєднаються до нас в Мадриді в якості запрошених", - сказала вона.

Нагадаємо, 42% українців вважають, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО але в той же час 39% продовжують наполягати, що тільки вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна сценарії війни. "Як далеко може зайти російська армія в Україні".

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НАТО