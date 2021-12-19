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НАТО обсудит предложения России по безопасности, но не даст навязывать взгляды, - Германия

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Однако Альянс не позволит Кремлю навязывать свои взгляды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Мы будем обсуждать предложения России... Но не может быть такого, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО их позицию, и это то, что мы очень четко обозначим в ходе переговоров (на следующей неделе в Совете НАТО - ред.)", - сказала министр.

В то же время Ламбрехт подчеркнула необходимость снять нынешнюю напряженность благодаря дипломатическому уровню.

"Но с тем же успехом и путем создания надежных средств сдерживания (агрессии России - ред.), - добавила она.

Напомним, на днях Россия обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

США и НАТО со своей стороны попросили Россию пообещать не нападать на Украину, но Москва отказалась.

Кроме того, генсек НАТО в ответ на российские предложения заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромисс по Украине.

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