НАТО обсудит предложения России по безопасности, но не даст навязывать взгляды, - Германия

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Однако Альянс не позволит Кремлю навязывать свои взгляды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"Мы будем обсуждать предложения России... Но не может быть такого, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО их позицию, и это то, что мы очень четко обозначим в ходе переговоров (на следующей неделе в Совете НАТО - ред.)", - сказала министр.
В то же время Ламбрехт подчеркнула необходимость снять нынешнюю напряженность благодаря дипломатическому уровню.
"Но с тем же успехом и путем создания надежных средств сдерживания (агрессии России - ред.), - добавила она.
Напомним, на днях Россия обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.
США и НАТО со своей стороны попросили Россию пообещать не нападать на Украину, но Москва отказалась.
Кроме того, генсек НАТО в ответ на российские предложения заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромисс по Украине.