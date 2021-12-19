НАТО обсудит предложения России по безопасности, но не даст навязывать взгляды, - Германия

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Однако Альянс не позволит Кремлю навязывать свои взгляды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Мы будем обсуждать предложения России... Но не может быть такого, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО их позицию, и это то, что мы очень четко обозначим в ходе переговоров (на следующей неделе в Совете НАТО - ред.)", - сказала министр.

В то же время Ламбрехт подчеркнула необходимость снять нынешнюю напряженность благодаря дипломатическому уровню.

"Но с тем же успехом и путем создания надежных средств сдерживания (агрессии России - ред.), - добавила она.