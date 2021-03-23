У НАТО немає спільної позиції по "Північному потоку-2", - Столтенберг
Північноатлантичний альянс не має чіткої позиції щодо проекту газопроводу "Північний потік-2". Однак це не повинно заважати НАТО виконувати свої головні завдання.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.
"Є різні позиції союзників по НАТО щодо проекту "Північний потік - 2". Не тільки Сполучені Штати, але й деякі інші союзники налаштовані критично, але є й союзники з протилежною позицією. Оскільки НАТО приймає спільні рішення, вона не виробила спільної позиції по "Північному потоку - 2"", - заявив він.
За словами Столтенберга, НАТО виступає за посилення своєї енергетичної безпеки шляхом диверсифікації джерел постачання енергоресурсів.
Нагадаємо, генсек США Ентоні Блінкен нагадав про небезпеку будівництва газопроводу "Північного потоку-2". Він переконаний, що проект суперечить інтересам всього ЄС і може підірвати інтереси України і Польщі.
Крім того, в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проекту посилить агресію з боку Росії.