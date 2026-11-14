НАТО в обмін на Донбас, архітектура безпеки та обмін: головне про переговори від Зеленського

Підтримка Данії, "нордіків" та підготовка до "Рамштайну"

Пакет від Данії: Країна виділяє пакет підтримки на 645 млн євро. До нього увійшли 20-мм амуніція до F-16 для збиття реактивних "шахедів", близько 200 млн євро на виробництво дронів, кошти на копродукцію та окремий енергетичний пакет для Херсонщини. Також досягнуто домовленості про забезпечення України 800 тисячами снарядів до F-16 на пів року.

Програма FREYJA та PURL: З країнами N5 ("нордіками") обговорили підтримку на наступний рік, ППО та рух антибалістичної програми FREYJA (данський радар, українські пускова та ракета вже готові). Водночас програма PURL потребує додаткових внесків партнерів.

Супутниковий зв'язок: Україна тестує альтернативні варіанти супутникового зв'язку спільно з Францією, Норвегією, Данією та Фінляндією, також до роботи долучиться Німеччина.

Потреби в ППО, авіації та енергетиці: На засіданні "Рамштайну" наступного тижня та зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада Україна очікує на рішення щодо ракет PAC-2 і PAC-3, винищувачів F-16 (потреба в літаках одночасно в небі у 2,5 раза перевищує наявну кількість через постійну реновацію бортів) та зимових енергетичних пакетів для міст (Київ, Дніпро, Харків, Херсон, Запоріжжя - дизель, бензин, генератори та автобуси). Окремо Кабмін співпрацюватиме з офісом Єврокомісії з питань стихійних лих і катастроф на випадок блекаутів.

"Потрібні енергетичні пакети, особливо для Києва, Дніпра, Харкова, Херсона, Запоріжжя. Якщо доведеться скорочувати електротранспорт, то потрібен конкретний об'єм пального і автобусів", - пояснив Зеленський.

Переговори в Абу-Дабі, обмін полоненими та участь Європи

Великий обмін: Україна підтримала пропозицію обміну "всіх на всіх". Після поїздки американської делегації до Москви було погоджено формат обміну "більше тисячі на більше тисячі" - наразі визначається точна кількість (1200-1300 осіб).

Європа за столом переговорів: США та Росія погодили приєднання Європи до тристороннього переговорного формату. До кінця листопада європейські партнери мають визначити своїх представників (імовірно, 3-5 осіб), остаточний склад яких погодить Україна.

"Наступного разу Європа буде не в сусідній кімнаті, а за одним столом перемовин і в нас буде спільна адженда. Скоріш за все це буде 3, 4, 5 людей, які представляють Європу в цілому", - зазначив президент.

Енергетичне перемир'я та архітектура безпеки: Росія відмовляється від енергетичного припинення вогню та будь-якого іншого перемир'я.

"Припинення вогню не підтримує особисто Путін", - заявив Зеленський.

Водночас Зеленський застеріг від спроб переглянути архітектуру безпеки в Європі до завершення війни, наголосивши на послідовності: спочатку припинення вогню, закінчення війни та гарантії безпеки Україні, і лише потім - ширші дискусії.

"Схоже, що в 2021 році Путін привозив Байдену саме цю ідею: перерозподіл сил в Європі та світі, послаблення або відведення військ НАТО, виведення американських військ. Будь-які подібні зміни дуже небезпечні", - пояснив президент.

Гарантії безпеки, НАТО та питання територій

Умови для діалогу із суспільством: За словами президента, американські переговорники вперше порушили питання виходу України з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Зеленський наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими, а винести на обговорення суспільства він зможе лише цілісний пакет із конкретними гарантіями від НАТО та ЄС, фінансуванням сильної армії та Планом відновлення.

"Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний безпековий пакет. Якщо Американська сторона нам це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо?", - розповів Зеленський.

Альтернатива статті 5: На запитання про гарантії, подібні до статті 5 НАТО, американська сторона уточнила, що йдеться про двосторонні домовленості без розміщення американських військових в Україні. Зеленський підкреслив, що саме повноцінне членство в НАТО (яке підтримують, зокрема, Франція, Данія та "нордіки") є реальним превентивним захистом.

"Закріплення нейтральності – це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде", - наголосив він.

Обмеження Starshield на окупованих територіях

П'яту добу фіксується обмеження швидкості роботи терміналів Starshield на тимчасово окупованих територіях до 161 км/год.

У SpaceX заявляють про технічні причини, однак українська сторона фіксує масовий характер обмежень, що не дає змоги перехоплювати реактивні "шахеди" поблизу фронту до їхнього зальоту на підконтрольну територію. Міноборони, МЗС та головнокомандувач ЗСУ Драпатий працюють над зняттям цих лімітів.

"Starshield обмежений, швидкість – максимум 161 км/год на тимчасово окупованих територіях України. Якщо вони повернулися до рішення, що на території України немає ніяких обмежень, але на тимчасово окупованій території – обмеження зберігають, то таке їхнє рішення дуже небезпечне. Якщо ви там обмежуєте, то тимчасово окуповані території вже частково не визнаєте нашими", - вважає президент.

Втрати РФ у жовтні та провокація в Костянтинівці

Рекордні втрати росіян: За словами Зеленського, у жовтні російська армія втратила 54 000 військових убитими та важкопораненими - це найбільший місячний показник за весь час війни.

Ситуація в Костянтинівці: Президент назвав російську ініціативу щодо нібито гуманітарної операції для цивільних у Костянтинівці спробою змусити ЗСУ вийти з міста, яке окупанти не можуть захопити півтора року, щоб відкрити шлях на Краматорськ і Слов'янськ.

За даними України, цивільних у місті вже евакуювали за першої можливості, а Україна передала США список із 7-8 заблокованих сіл біля Олешок, де справді перебувають мирні жителі з дітьми, проте РФ їх проігнорувала.

"Російська історія про “мирне населення” в Костянтинівці – це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку", - зазначив Зеленський.

Інші заяви президента

Плівки НАБУ та "Хімпром": За інформацією правоохоронців та антикорупційних органів, фігуранти обговорень (Клименко, Вигівський, Поклад, Ляшко, Арахамія) не причетні до діяльності угруповання "Хімпром". Розслідування триває, очікуються кадрові зміни, а для повної ліквідації мережі потрібна координація зі спецслужбами США та країн Європи.

Посада Генпрокурора: Кандидатури на посаду генерального прокурора наразі немає, обов'язки виконує т.в.о. Заяви колишнього генпрокурора Руслана Кравченка про нібито переслідування президент коментувати не став.

"У Кравченка нічого не читав. По-перше, немає часу читати художню літературу. Він не є вже генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям", - сказав він.

Провокації на Борщагівці: Зеленський назвав інцидент підготовленою провокацією та зазначив, що правоохоронні органи мають надати всі відповіді щодо події.

Робота Верховної Ради: Президент закликав парламентарів без політичних умов підтримувати оборонні законопроєкти та фінансові рішення, пов'язані з програмою Ukraine Facility+ і співпрацею з МВФ.

Вибори у Франції: Україна працюватиме з будь-яким президентом, якого оберуть громадяни Франції після завершення другої каденції Емманюеля Макрона.