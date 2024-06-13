НАТО обмежило обмін розвідданими з Угорщиною, - ЗМІ

Як розповів виданню посадовець НАТО в Брюсселі, рішення Альянсу означає, що Угорщина отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО.

"Проблема полягає в тому, що наслідки відчувають усі, оскільки члени Альянсу обмінюються менш секретною розвідувальною інформацією через центральні канали НАТО, знаючи, що Угорщина також є серед одержувачів", - зазначив він.

За словами посадовця, у зв’язку з цими обмеженнями в НАТО створили окремі канали передання інформації, до яких представники Угорщини не мають доступу й ц навіть не знають про них.

Як пояснив колишній працівник однієї з європейських розвідок, головна проблема для НАТО - в політичному керівництві Угорщини.

"Навіть якщо ми довіряємо їхнім старшим офіцерам розвідки, в кінцевому підсумку, якщо ми ділимося з ними інформацією, вона може потрапити в доповіді, які потрапляють на стіл Орбана", - розповів він.