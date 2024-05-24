Угорщина працює над переоцінкою свого членства в НАТО, - Орбан

Угорщина працює, щоб перевизначити своє членство в НАТО. Будапешт хоче мати можливість відмовитися, якщо Альянс розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Bloomberg.

Відповідну заяву Орбан зробив в інтерв'ю угорському державному радіо. Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче переоцінити членство в НАТО, і нібито чиновники все працюють над цим. "Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав він.