НАТО ограничило обмен разведданными с Венгрией, - СМИ

Как рассказал чиновник НАТО в Брюсселе, решение Альянса означает, что Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

"Проблема состоит в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия также находится среди получателей", - отметил он.

По словам чиновника, в связи с этими ограничениями в НАТО создали отдельные каналы передачи информации, к которым представители Венгрии не имеют доступа и даже не знают о них.

Как пояснил бывший работник одной из европейских разведок, главная проблема для НАТО - в политическом руководстве Венгрии.

"Даже если мы доверяем их старшим офицерам разведки, в конечном счете, если мы делимся с ними информацией, она может попасть в доклады, попадающие на стол Орбана", - рассказал он.