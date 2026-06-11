НАТО обговорює термінове посилення захисту від дронів на східному фланзі, - Politico

За даними видання, особливо занепокоєні держави Балтії, Польща, Румунія та Фінляндія, які вважають загрозу з боку безпілотників дедалі серйознішою.

Адже, як відомо, останніми місяцями в регіоні неодноразово фіксували випадки появи невідомих дронів, а також порушення повітряного простору країн НАТО.

У зв'язку з цим союзники розглядають можливість пришвидшеного розгортання систем спостереження, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та інших технологій для виявлення й перехоплення дронів. Також обговорюється тісніша координація між країнами-членами НАТО та ЄС.

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Однією з ініціатив є створення так званої "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС і НАТО. Проєкт передбачає використання мережі датчиків, систем моніторингу та безпілотників для постійного контролю прикордонного простору.

Водночас серед європейських країн немає повної єдності щодо реалізації таких планів. Частина держав підтримує швидке впровадження нових заходів безпеки, тоді як інші висловлюють занепокоєння через вартість проєктів, технічні складнощі та можливе дублювання функцій НАТО.

Раніше лідери країн східного флангу Альянсу вже заявляли про необхідність посилення протиповітряної та протиракетної оборони через регулярні порушення повітряного простору російськими безпілотниками.