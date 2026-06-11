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НАТО обговорює термінове посилення захисту від дронів на східному фланзі, - Politico

07:30 11.06.2026 Чт
2 хв
Приводом для термінових рішень став інцидент з дронами РФ у Румунії
aimg Юлія Маловічко
НАТО обговорює термінове посилення захисту від дронів на східному фланзі, - Politico Фото: штаб-квартира НАТО (Getty Images)
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Країни НАТО та ЄС активно обговорюють зміцнення захисту від безпілотників на східному фланзі Альянсу через зростання кількості інцидентів із дронами поблизу РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.

За даними видання, особливо занепокоєні держави Балтії, Польща, Румунія та Фінляндія, які вважають загрозу з боку безпілотників дедалі серйознішою.

Адже, як відомо, останніми місяцями в регіоні неодноразово фіксували випадки появи невідомих дронів, а також порушення повітряного простору країн НАТО.

У зв'язку з цим союзники розглядають можливість пришвидшеного розгортання систем спостереження, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та інших технологій для виявлення й перехоплення дронів. Також обговорюється тісніша координація між країнами-членами НАТО та ЄС.

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Однією з ініціатив є створення так званої "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС і НАТО. Проєкт передбачає використання мережі датчиків, систем моніторингу та безпілотників для постійного контролю прикордонного простору.

Водночас серед європейських країн немає повної єдності щодо реалізації таких планів. Частина держав підтримує швидке впровадження нових заходів безпеки, тоді як інші висловлюють занепокоєння через вартість проєктів, технічні складнощі та можливе дублювання функцій НАТО.

Раніше лідери країн східного флангу Альянсу вже заявляли про необхідність посилення протиповітряної та протиракетної оборони через регулярні порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Особливо занепокоїв країни НАТО нещодавній інцидент з дронами в Румунії, коли в місті Галац БпЛА "Герань" звалився на дах будинку - постраждали люди.

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