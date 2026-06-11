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НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге, - Politico

07:30 11.06.2026 Чт
2 мин
Поводом для срочных решений стал инцидент с дронами РФ в Румынии
aimg Юлия Маловичко
НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге, - Politico Фото: штаб-квартира НАТО (Getty Images)
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Страны НАТО и ЕС активно обсуждают укрепление защиты от беспилотников на восточном фланге Альянса из-за роста количества инцидентов с дронами вблизи РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.

По данным издания, особенно обеспокоены государства Балтии, Польша, Румыния и Финляндия, которые считают угрозу со стороны беспилотников все более серьезной.

Ведь, как известно, в последние месяцы в регионе неоднократно фиксировали случаи появления неизвестных дронов, а также нарушения воздушного пространства стран НАТО.

В связи с этим союзники рассматривают возможность ускоренного развертывания систем наблюдения, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и других технологий для выявления и перехвата дронов. Также обсуждается более тесная координация между странами-членами НАТО и ЕС.

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Одной из инициатив является создание так называемой "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и НАТО. Проект предусматривает использование сети датчиков, систем мониторинга и беспилотников для постоянного контроля пограничного пространства.

В то же время среди европейских стран нет полного единства по реализации таких планов. Часть государств поддерживает быстрое внедрение новых мер безопасности, тогда как другие выражают обеспокоенность из-за стоимости проектов, технических сложностей и возможного дублирования функций НАТО.

Ранее лидеры стран восточного фланга Альянса уже заявляли о необходимости усиления противовоздушной и противоракетной обороны из-за регулярных нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками.

Особенно обеспокоил страны НАТО недавний инцидент с дронами в Румынии, когда в городе Галац БпЛА "Герань" рухнул на крышу дома - пострадали люди.

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