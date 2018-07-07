У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід союзників

Члени НАТО стурбовані з приводу можливої співпраці США і Росії

В НАТО побоюються, що президент США Дональд Трамп може прийти з президентом Росії Володимиром Путіним до низки домовленостей в обхід інтересів Альянсу. Про це заявив координатор правлячої коаліції Німеччини по трансатлантичній співпраці Петер Байєр в інтерв'ю для газети Funke Mediengruppe, передає Reuters.

За словами Байєра, серед членів Альянсу зростає занепокоєння з приводу можливої співпраці США і Росії.

Він зазначив, що в "Альянсі відчувають зростаюче занепокоєння з приводу угод, які можуть бути досягнуті на зустрічі Трампом і Путіним".

Байєр розповів, що інші члени Альянсу не залучалися до планування саміту двох президентів і розробки питань, які будуть підніматися під час переговорів 16 липня в Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Путін можуть домовитися про виведення підтримуваних Іраном військ з сирійської території.