НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы из-за России

НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы, поскольку Россия может усугубить ситуацию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, что США грозятся заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину. Об этом заявила Виктория Нуланд.
Также сообщалось, что Байден обсудил с главой Еврокомиссии поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств. Также они говорили об энергетической безопаасности Украины.