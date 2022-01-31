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НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы из-за России

Автор: Наталья Скороход

НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы, поскольку Россия может усугубить ситуацию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что США грозятся заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину. Об этом заявила Виктория Нуланд.

Также сообщалось, что Байден обсудил с главой Еврокомиссии поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств. Также они говорили об энергетической безопаасности Украины.

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