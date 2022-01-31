НАТО стурбоване енергетичною безпекою Європи через Росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Європейський союз залежить від Росії приблизно на третину від загального об'єму поставок газу. І припинення цих поставок з боку РФ посилить вже існуючу енергетичну кризу.

"Ми стурбовані енергетичною ситуацією в Європі, тому що вона демонструє вразливість надмірної залежності від одного постачальника природного газу, і саме тому союзники по НАТО згодні з тим, що нам потрібно працювати та зосередитися на диверсифікації поставок", - заявив Столтенберг.