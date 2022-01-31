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НАТО стурбоване енергетичною безпекою Європи через Росію

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США, Понеділок 31 січня 2022 02:24
НАТО стурбоване енергетичною безпекою Європи через Росію Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

НАТО стурбоване енергетичною безпекою Європи, оскільки Росія може погіршити ситуацію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Європейський союз залежить від Росії приблизно на третину від загального об'єму поставок газу. І припинення цих поставок з боку РФ посилить вже існуючу енергетичну кризу.

"Ми стурбовані енергетичною ситуацією в Європі, тому що вона демонструє вразливість надмірної залежності від одного постачальника природного газу, і саме тому союзники по НАТО згодні з тим, що нам потрібно працювати та зосередитися на диверсифікації поставок", - заявив Столтенберг.

Він додав, що ЄС розглядає альтернативи російському газу. Наприклад, в короткостроковій перспективі може використовуватися зріджений природний газ. В якості довгострокових цілей ЄС розглядає "зниження залежності від цих типів джерел енергії для розробки нових, а також більш екологічно чистих внутрішніх джерел енергії".

Нагадаємо, що США погрожують заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну. Про це заявила Вікторія Нуланд.

Також повідомлялося, що Байден обговорив з главою Єврокомісії постачання газу на випадок непередбачених обставин. Також вони говорили про енергетичну безпеку України.

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