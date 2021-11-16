НАТО обеспокоенно испытаниями космического оружия Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что испытания космического оружия Россией вызывает беспокойство. Поскольку, по его словам, такие действия показывают, что Москва работает над оружием, способным поражать критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 News.