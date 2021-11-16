НАТО стурбоване випробуваннями космічної зброї Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що випробування космічної зброї Росією викликає занепокоєння. Оскільки, за його словами, такі дії показують, що Москва працює над зброєю, здатною вражати критично важливу інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 News.