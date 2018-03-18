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НАТО нужно увеличить оборонный потенциал из-за отравления Скрипаля, - Столтенберг

НовостиПолитика    18.03.2018 - 07:01
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО следует повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России. Об этом пишет DW.

Сообщается, что поводом к подобному заявлению стало отравление Скрипаля.

"Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной. Мы готовы ответить в любой момент, если на члена альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель - деэскалация", - заявил Столтенберг.

Отмечается, что генсек НАТО ожидает от лидеров государств-членов альянса пересмотра своих предыдущих решений, учитывая возможное наращивание Россией ядерного потенциала, уже на следующем саммите.

"По словам Йенса Столтенберга, существует опасность, что Россия постепенно станет двигаться в сторону применения ядерного оружия. Поэтому НАТО следует улучшать свою подготовленность к обороне", - пишет издание.

Столтенберг заявил, что, альянс готовится к следующей встрече в формате Совета НАТО-Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не хочет возвращения времен "холодной войны" с Россией, но выражает поддержку позиции Великобритании об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
 

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Теги: НАТО, Российская Федерация, Йенс Столтенберг
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