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НАТО потрібно збільшити оборонний потенціал через отруєння Скрипаля, - Столтенберг

НовиниПолітика    18.03.2018 - 07:01
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО слід підвищити готовність до активних дій через зростаючу агресію і непередбачуваність Росії

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО слід збільшити оборонний потенціал і підвищити готовність до активних дій у зв'язку зі зростаючою агресією і непередбачуванісю Росії. Про це пише DW.

Повідомляється, що приводом для такої заяви стало отруєння Скрипаля.

"Росія стає все більш непередбачуваною і все більш агресивною. Ми готові відповісти в будь-який момент, якщо на члена альянсу нападуть. Ми хочемо переконливу політику стримування. Ми не хочемо війни. Наша мета - деескалація", - заявив Столтенберг.

Наголошується, що генсек НАТО очікує від лідерів держав-членів альянсу перегляду своїх попередніх рішень, враховуючи можливе нарощування Росією ядерного потенціалу, вже на наступному саміті.

"За словами Йенса Столтенберга, існує небезпека, що Росія поступово стане рухатися в бік застосування ядерної зброї. Тому НАТО слід покращувати свою підготовленість до оборони", - пише видання.

Столтенберг заявив, що альянс готується до наступної зустрічі у форматі Ради НАТО-Росія, в порядок денний якої може увійти тема гібридної війни.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО не хоче повернення часів "холодної війни" з Росією, але висловлює підтримку позиції Великобританії про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

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Теги: НАТО, Російська Федерація, Єнс Столтенберг
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