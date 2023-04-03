НАТО необхідно збільшити свої витрати, щоб запобігти загрозі з боку Росії, - МЗС Естонії
Союзники України мають збільшити свої щорічні витрати на оборону до 2,5% ВВП, оскільки агресія РФ викликала побоювання щодо її майбутніх намірів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить Bloomberg.
"У той час, як уряд Естонії нещодавно узгодив мінімальний поріг у 3%, більшості членів НАТО не вдалося досягти порогу у 2%, встановленого у 2006 році", - йдеться у матеріалі.
Згідно з пропозицією Естонії, чверть видатків також піде на придбання нового військового потенціалу. Рейнсалу вважає, що країни по-різному сприймають загрозу з боку РФ.
Естонія та сусідня Латвія домовилися про спільне придбання систем ППО до 2025 року, а поки що проситимуть союзників про надання підтримки на ротаційній основі. На саміті у Вільнюсі Естонія, Латвія та Литва звернуться до НАТО за протиповітряною підтримкою, яка зараз розглядається як серйозна вразливість.
Рейнсалу закликав НАТО відмовитися від угоди про співпрацю з Росією від 1997 року - цей захід, за його словами, також був підтриманий Польщею - і необхідно намітити плани щодо членства України в Північноатлантичному альянсі після закінчення війни.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що міністри закордонних справ країн НАТО обговорять початок розробки багаторічної програми підтримки для України.
Позиція НАТО щодо членства України в альянсі не змінилася. Проте без перемоги у війні з Росією питання вступу не матиме значення.
Коли закінчиться війна, країнам Північноатлантичного альянсу потрібно буде вжити заходів, щоб Україна змогла стримувати майбутню агресію Росії.
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