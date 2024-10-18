У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу, - Білий дім

Наразі серед членів НАТО триває дискусія щодо того, чи запрошувати Україну до Альянсу. Але консенсусу в цьому питанні поки що немає.
Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Так, у четвер 17 жовтня, журналісти поставили питання про те, як США ставляться до плану перемоги України та його окремих аспектів, на що високопосадовець адміністрації сказав, що йде активна розмова про різні елементи плану, які були викладені президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова була з Байденом як під час візиту глави української держави до США, так і вчора під час телефонного дзвінка. Він зазначив, що станом зараз, певні моменти плану з точки надання додаткових військових можливостей виконуються.
Однак щодо запрошення України до НАТО, то в цьому питанні немає єдиної думки.
"Серед союзників щодо НАТО триває дискусія про запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому - у липні, у середині липня - всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тому питання полягає у тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - сказав він.
Також під час відповіді високопосадовець Білого дому заявив, що Байден хоче перемоги України, і ці зусилля будуть забезпечені належними ресурсами. За його словами, саме через це президент США закликав до зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, яка відбудеться, швидше за все, у листопаді.
Нагадаємо, вчора генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна, найімовірніше, стане 33-м або 34-м членом Альянсу, до якого зараз входить 32 країни. Він наголосив, що зрештою країна приєднається до НАТО і це вже вирішено.
Згодом того ж дня, 17 жовтня, на сторінці президента Володимира Зеленського у Facebook було опублікувано пост, у якому сказано, що Україна заслуговує стати наступним членом НАТО, тобто - 33-ю країною, а не 34-ю.
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