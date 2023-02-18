В НАТО назвали перемогу Путіна найбільшим ризиком: ми маємо допомогти Україні

"Ми повинні підтримувати та посилювати підтримку України. Путін не планує миру, він планує нову війну і нові наступи. І немає жодних ознак того, що він змінив свої амбіції", - сказав Столтенберг.

Він наголосив на необхідності надати Україні те, що їй потрібно, аби перемогти та переважати як суверенна, незалежна держава в Європі.

"Деякі хвилюються, що наша підтримка України може спровокувати ескалацію. Дозвольте мені внести ясність - безризикових варіантів немає. Але найбільшим ризиком є ​​перемога Путіна", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, якщо Путін переможе в Україні, посланням для нього та інших авторитарних лідерів буде те, що вони можуть застосувати силу, щоб отримати те, що хочуть.

"Тож підтримувати Україну - це не лише морально правильно, це також в інтересах нашої безпеки....Дороги назад немає. Кремль хоче іншої Європи. Ту, де Росія контролює сусідів...Тож війна в Україні демонструє, що безпека є не регіональною, а глобальною", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО заявив, що Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Додамо, як заявляв президент Володимир Зеленський, Росія загрожує не лише Україні, тому світ має допомогти українцям перемогти у війні, аби здолати Путіна і подібних йому диктаторів по всьому світові.

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