RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НАТО назвали победу Путина наибольшим риском: мы должны помочь Украине

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Риск победы России в войне не сравним с эскалацией из-за военной поддержки союзниками Украины. Необходимо помочь украинцам победить, поскольку речь идет о глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на Мюнхенской конференции.

"Мы должны поддерживать и усиливать поддержку Украины. Путин не планирует мир, он планирует новую войну и новые наступления. И нет никаких признаков того, что он изменил свои амбиции", - сказал Столтенберг.

Он отметил, необходимо предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы победить и преобладать как суверенное, независимое государство в Европе.

"Некоторые волнуются, что наша поддержка Украины может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне внести ясность - безрисковых вариантов нет. Но наибольшим риском является победа Путина", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, если Путин победит в Украине, посланием для него и других авторитарных лидеров будет то, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят.

"Поэтому поддерживать Украину - это не только морально правильно, это также в интересах нашей безопасности.... Обратной дороги нет. Кремль хочет другой Европы. Ту, где Россия контролирует соседей... Поэтому война в Украине демонстрирует, что безопасность является не региональной, а глобальной", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что Путин должен понять, что не может победить в войне против Украины.

Добавим, как заявлял президент Владимир Зеленский, Россия угрожает не только Украине, поэтому мир должен помочь украинцам победить в войне, чтобы одолеть Путина и подобных ему диктаторов по всему миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины