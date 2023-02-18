В НАТО назвали победу Путина наибольшим риском: мы должны помочь Украине

"Мы должны поддерживать и усиливать поддержку Украины. Путин не планирует мир, он планирует новую войну и новые наступления. И нет никаких признаков того, что он изменил свои амбиции", - сказал Столтенберг.

Он отметил, необходимо предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы победить и преобладать как суверенное, независимое государство в Европе.

"Некоторые волнуются, что наша поддержка Украины может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне внести ясность - безрисковых вариантов нет. Но наибольшим риском является победа Путина", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, если Путин победит в Украине, посланием для него и других авторитарных лидеров будет то, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят.

"Поэтому поддерживать Украину - это не только морально правильно, это также в интересах нашей безопасности.... Обратной дороги нет. Кремль хочет другой Европы. Ту, где Россия контролирует соседей... Поэтому война в Украине демонстрирует, что безопасность является не региональной, а глобальной", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что Путин должен понять, что не может победить в войне против Украины.

Добавим, как заявлял президент Владимир Зеленский, Россия угрожает не только Украине, поэтому мир должен помочь украинцам победить в войне, чтобы одолеть Путина и подобных ему диктаторов по всему миру.

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