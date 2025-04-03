У НАТО назвали "екстремально ефективними" далекобійні удари ЗСУ по Росії

Один із сенаторів попросив у Каволі оцінити використання Україною далекобійних ракет, які надали країни Заходу, для ударів по Росії.

"Вони (удари - ред.) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили з її допомогою", - відповів генерал.

Також Каволі додав, що передача Україні систем Patriot - це історія успіху. Українці активно їх використовують.

"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді, ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", - додав він.