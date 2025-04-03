У НАТО назвали "екстремально ефективними" далекобійні удари ЗСУ по Росії

Українські далекобійні удари по території Росії з використанням західних ракет були "екстремально ефективними".
Як передає РБК-Україна, про це на слуханнях у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.
Один із сенаторів попросив у Каволі оцінити використання Україною далекобійних ракет, які надали країни Заходу, для ударів по Росії.
"Вони (удари - ред.) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили з її допомогою", - відповів генерал.
Також Каволі додав, що передача Україні систем Patriot - це історія успіху. Українці активно їх використовують.
"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді, ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", - додав він.
Нагадаємо, США надали Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Таке рішення ухвалювала ще адміністрація Джо Байдена. Таке озброєння передали з умовою, що його не застосовуватимуть для ударів по російській території.
Влада США дозволила Україні бити ракетами ATACMS по Росії тільки минулого року. До цього Байден побоювався, що такий крок може призвести до ескалації.
19 листопада стало відомо про перше застосування Україною ракет ATACMS для атаки на російську територію.
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