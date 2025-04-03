В НАТО назвали "экстремально эффективными" дальнобойные удары ВСУ по России

Один из сенаторов попросил у Каволи оценить использование Украиной дальнобойных ракет, которые предоставили страны Запада, для ударов по России.

"Они (удары - ред.) были экстремально эффективными. Я мог бы рассказать об этом на закрытом заседании, но Соединенные Штаты производят очень хорошее оружие, и именно то, которое мы передали, оказалось очень, очень эффективным, и я был бы рад поговорить с вами о некоторых вещах, которые они сделали с его помощью", - ответил генерал.

Также Каволи добавил, что передача Украине систем Patriot - это история успеха. Украинцы активно их используют.

"Честно говоря, в начале я немного сомневался. Это сложная система. Мы долго-долго тренировали ребят, чтобы они могли ею управлять. Украинцы доверили системы своим лучшим людям, и они влились в нее, как рыба в воду. И на самом деле, мы научились некоторым их методам работы прямо сейчас", - добавил он.