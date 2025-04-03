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В НАТО назвали "экстремально эффективными" дальнобойные удары ВСУ по России

Фото: Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

Украинские дальнобойные удары по территории России с использованием западных ракет были "экстремально эффективными".

Как передает РБК-Украина, об этом на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Один из сенаторов попросил у Каволи оценить использование Украиной дальнобойных ракет, которые предоставили страны Запада, для ударов по России. 

"Они (удары - ред.) были экстремально эффективными. Я мог бы рассказать об этом на закрытом заседании, но Соединенные Штаты производят очень хорошее оружие, и именно то, которое мы передали, оказалось очень, очень эффективным, и я был бы рад поговорить с вами о некоторых вещах, которые они сделали с его помощью", - ответил генерал. 

Также Каволи добавил, что передача Украине систем Patriot - это история успеха. Украинцы активно их используют. 

"Честно говоря, в начале я немного сомневался. Это сложная система. Мы долго-долго тренировали ребят, чтобы они могли ею управлять. Украинцы доверили системы своим лучшим людям, и они влились в нее, как рыба в воду. И на самом деле, мы научились некоторым их методам работы прямо сейчас", - добавил он. 

Разрешение на удары по России

Напомним, США предоставили Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Такое решение принимала еще администрация Джо Байдена. Такое вооружение передали с условием, что его не будут применять для ударов по российской территории.

Власти США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по России только в прошлом году. До этого Байден опасался, что такой шаг может привести к эскалации.

19 ноября стало известно о первом применении Украины ракет ATACMS для атаки на российскую территорию.

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