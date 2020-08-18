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НАТО не нарощує сили на кордонах із Білоруссю, - Столтенберг

Білорусь, Вівторок 18 серпня 2020 18:54
НАТО не нарощує сили на кордонах із Білоруссю, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не нарощує сили на кордонах з Білоруссю. При цьому в НАТО готові захищати своїх союзників.

Про це Столтенберг написав у Twitter після телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"НАТО не становить загрози (для Білорусі - ред.) і не нарощує військові сили в регіоні. Ми залишаємося пильними та готові захищати всіх союзників", - написав генсек.

Столтенберг додав, що "Мінськ повинен продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав".

Нагадаємо, раніше на провладному мітингу в Мінську Олександр Лукашенко заявив, що "натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт", а також, що нібито йде нарощування військової могутності на кордоні з Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі кордон патрулюють винищувачі в рамках бойової підготовки.

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