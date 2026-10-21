НАТО направит в Черное море самолеты и дроны из-за атак на суда

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НАТО направит в Черное море больше морских патрульных самолетов, РЭБов и дронов после серии смертоносных атак на суда в регионе, которые могут быть связаны с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, заявление альянса прозвучало после того, как главный директивный орган НАТО, Североатлантический совет, обсудил вопросы безопасности в Черном море в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Помимо самолетов, дронов и систем РЭБ, члены НАТО направили или направят агентов и группы разведки для поведения криминалистического анализа взрывчатых век веществ, заявил представитель НАТО и полковник армии США Мартин О'Доннел. "НАТО уже укрепило свои позиции вдоль восточного фланга, в том числе за счет возможностей противодействия беспилотникам. Мы будем и впредь оставаться едиными и гарантировать, что мы готовы и способны противостоять любой угрозе и обеспечить безопасность миллиарда человек", - написала в соцсети Х главный пресс-секретарь НАТО Эллисор Харт.