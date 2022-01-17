НАТО направило военный корабль и усилило присутствие в Балтийском море

Североатлантический альянс (НАТО) направил нидерландский корабль HNLMS Rotterdam в Балтийское море. Он находится у берегов Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал телерадиовещания Эстонии ERR .

Сообщается, что корабль вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.

"Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - заявили в НАТО.

Также сообщается, что HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций. А его прибытие в регион связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности возле границ Украины.