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Швеция усиливает военную готовность из-за повышенной активности России в Балтийском море

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Швеция, Пятница 14 января 2022 14:12
Швеция усиливает военную готовность из-за повышенной активности России в Балтийском море Фото: в Балтийском море зафиксировали военную активность РФ (flot.com)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 14 января, Швеция заявила, что в Балтийском море наблюдается повышенная активность России. Это побудило скандинавские вооруженные силы повысить свою готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Генерал-лейтенант и руководитель операций шведских вооруженных сил Лейф Майкл Классон отметил, что военная активность РФ "отклоняется от обычной картины".

"Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации", - сказал он.

В частности, Швеция заметила несколько десантных кораблей Северного флота России, заходящих в Балтийское море. Классон подчеркнул, что в связи с этим некоторые меры, принятые шведскими военными, будут видны, а другие - нет.

"Мы будем действовать в разных местах Швеции, по-разному", - сказал он, добавив, что они будут видны на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

Напомним, шведские военные активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности между Россией и НАТО. С 13 января на сотрове будут работать патрули для контроля обстановки.

А в Украине предупредили о возможных провокациях со стороны Российской Федерации против своих же военнослужащих. Потом в этом могут обвинить саму Украину.

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